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Мировые цены на продовольствие снижаются третий месяц подряд
12:46 07.05.2020 |
Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются третий месяц подряд из-за сокращения спроса на фоне пандемии COVID-19, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает международные цены на наиболее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4% ниже, чем в предыдущем месяце, и почти на 10% ниже по сравнению с январем. Значение индекса стало самым низким с января 2019 года.
Снижение спроса на продовольственное сырье международная организация объясняет экономическими и логистическими последствиями пандемии.
За исключением субиндекса по зерновым, который снизился незначительно, все остальные показатели по отдельным культурам в апреле показали серьезное снижение по сравнению с предыдущим месяцем: в частности, цены на сахар достигли рекордно низких показателей за 13 лет. С марта индекс цен на сахар снизился на 14,6%.
"Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей. Тем временем, меры по ограничению передвижения в ряде стран способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос", - говорится в коммюнике.
Аналогичным образом снизились индексы цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо.
"Пандемия ударяет одновременно и по спросу и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу "точно в срок" в основных странах-производителях продукции животноводства", - отметил старший экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге.
Индекс зерновых снизился незначительно ввиду того, что цены на пшеницу и рис выросли, а цены на кукурузу резко упали. Международные цены на рис с марта выросли на 7,2% главным образом в связи с временно введенными и вскоре отмененными Вьетнамом ограничениями экспорта, тогда как цены на пшеницу выросли на 2,5% на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт Российской Федерацией. Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10%, что было вызвано снижением спроса на его использование как животного корма и в производстве биотоплива.
В апреле ФАО распространила доклад, в котором говорится, что от острой формы "отсутствия продовольственной безопасности" по состоянию на конец 2019 года страдали по меньшей мере 135 миллионов человек в 55 проанализированных странах и территориях, а пандемия коронавируса нового типа может усугубить ситуацию. Данный термин означает отсутствие возможности нормально питаться, что создает непосредственную угрозу для жизни человека.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если не начать действовать уже сейчас. По последним оценкам, доступа к достаточному количеству продовольствия не имеют свыше 820 миллионов человек по всем миру.
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