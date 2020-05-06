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Пшеница может стать второй нефтью на ближайшие годы – эксперт FAO
08:03 06.05.2020 |
В мире постоянно растет спрос на пшеницу, поэтому она становится стратегическим продуктом на ближайшие годы.
Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак в комментарии Укринформу относительно возможности нехватки продуктов питания в Украине.
«Пшеница может стать второй нефтью, ведь спрос на пшеницу растет. Следовательно, это действительно очень важный стратегический продукт на ближайшие годы. А вот фуражные зерновые могут подешеветь», - отметил Ярмак.
Он считает, что Украине, в отличие от других стран, голод не грозит, ведь наша страна является нетто-экспортером практически всех основных видов продуктов питания и особо не зависит от импорта.
«Миру грозит голод всегда. И кризис, связанный с коронавирусом, может значительно углубить эту угрозу. Здесь есть две составляющие: физическая невозможность купить продукты, потому что их физически нет в стране, и отсутствие средств на покупку продуктов. Поскольку миллионы людей ежедневно теряют сейчас работу и источники доходов, то вторая составляющая - очень значима. Даже в США, богатой стране в мире, голод грозит тем, кто потерял работу», - отмечает эксперт.
По его словам, физическая невозможность купить продукты по причине их отсутствия в стране, часто является следствием действий правительств-стран экспортеров.
«Например, есть страны, которые начинают ограничивать экспорт, скажем, зерна, вследствие чего страны, здесь его закупавшие, не могут быстро переориентироваться и найти альтернативы. Кроме того, значительно возрастает цена. Также бывает так, что блокируют границы и перевозки, разгрузки в портах и т.д., и это тоже вызывает физическое отсутствие важных импортных продуктов», - пояснил Ярмак.
По его мнению, Украине не стоит ограничивать экспорт зерна, ведь главное, чтобы производителю было выгодно выращивать продукцию.
«Если же будут ограничивать, то тогда действительно останемся без зерна, потому что цена упадет, производителю станет невыгодно выращивать его, и будем и без зерна, и без дохода от экспорта. Если государство хочет создать резерв, может закупить по рыночной цене», - подытожил Ярмак.
Как сообщал Укринформ, по данным Ярмака, весенние заморозки повредили значительно ослабленные засухой посевы озимой пшеницы и озимого рапса; также от заморозков сильно пострадали косточковые, а следовательно в Украине не стоит ожидать существенного урожая ни черешни, ни абрикосов, ни персиков. Кроме того, этот год может быть провальным и для производителей яблок.
Также сообщалось, что темпы экспорта пшеницы замедляются (среднесуточное отгрузки на экспорт в марте составил 44 тыс. тонн, за апрель - 14 тыс. тонн. Этому способствовало то, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортируемым до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн. Приложение к Меморандуму о взаимопонимании подписали Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), ОС «Всеукраинский аграрный форум», ОС «Мукомолы Украины».
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