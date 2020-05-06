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Будут ли ограничивать экспорт пшеницы: Минэкономики решит до июля
16:02 05.05.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ближе к июлю определиться с объемами пшеницы, экспорт которой может быть ограничен в 2020-2021 маркетинговом году для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Об этом во время брифинга заявил глава министерства Игорь Петрашко.
Так он прокомментировал действие нынешнего меморандума между министерством и экспортерами по предельному вывозу пшеницы до конца текущего маркетингового года, благодаря которому государство планировало обеспечить продовольственную безопасность, отсутствие дефицита и стабилизацию цен.
"На данный момент запасы, согласованные этим меморандумом, в два раза больше, это разница где-то на 1-1,5 миллиона тонн от того уровня, который был в прошлом году. Понятно, что, подойдя к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы сбалансированно проанализируем и примем решение, каким образом мы хотим сбалансировать 2020-2021 маркетинговый год. У нас продовольственная безопасность будет важным вопросом и в следующем году. Я считаю, что будет такое же рыночное конструктивное решение по балансу, на который мы хотим выйти в 2021 году", - сказал министр.
Также Петрашко добавил, что министерство не принимало пока никакого решения относительно возможного ограничения вывоза из Украины кукурузы - сейчас ведется диалог с экспортерами.
Как сообщал УНИАН, Минэкономики и участники зернового рынка Украины подписали меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортирован из страны до 30 июня 2020 года. Этот объем установлен на уровне 20,2 миллиона тонн.
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