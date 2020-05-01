Финансовые новости
- |
- 01.05.20
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине с помощью ЕБРР будут реализовывать проект по обучению аграрных менеджеров
22:17 30.04.2020 |
Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о реализации образовательного проекта «Совершенствование магистерской программы по агрономии на юге Украины».
Об этом сообщила пресс-служба УКАБ.
«28 апреля 2020 года между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» было подписано соглашение о выполнении проекта «Совершенствование магистерской программы по агрономии на юге Украины». Проектом предусматривается разработка новой современной образовательной программы подготовки «полевых командиров» для аграрного бизнеса Украины с глубокими профессиональными компетенциями в области агрономии и агротехнологий в условиях орошаемого земледелия и сформированными межличностными навыками, которые необходимы современному производству», - говорится в сообщении.
Как отмечается, проект будет реализован на базе агрономического и экономического факультетов Херсонского государственного аграрно-экономического университета (ХГАУ) со следующего учебного года. Программа будет основываться на принципах и методологических подходах современной магистерской программы с элементами дуального образования с учетом особенностей южного региона. Кроме образовательного компонента, акцент также будет делаться на повышении квалификации преподавателей университетов региона.
«Мы продолжаем программу финансовой поддержки реформ образовательной сферы в АПК Украины. Этот проект - важный шаг к качественным изменениям в системе аграрного образования страны и подготовке квалифицированных кадров», - заявила руководитель проектов технического сотрудничества ЕБРР в агропромышленном комплексе Алина Билан.
По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы, данный проект и его поддержка Европейским банком реконструкции и развития - это важная инвестиция времени и средств в развитие аграрного образования Украины в целом.
Ректор ХГАУ Юрий Кириллов отметил, что внедрение проекта будет способствовать развитию университета.
Инициатива по совершенствованию магистерских программ по агрономии исходила не только от университета, но и от ведущих агропроизводителей южного региона Украины, в частности, компании «Агрофьюжн», она частично будет финансировать проект и принимать участие в обучении студентов.
«Ожидания от проекта разноплановые: от удовлетворения спроса ведущих аграрных предприятий юга Украины в высококвалифицированных специалистах по агрономии и аграрному менеджменту до осуществления мечтаний студентов и их родителей о высокооплачиваемой престижной работе после получения образования в Херсонском государственном аграрно-экономическом университете», - подытожил Кириллов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Реферат» Кабмина: Кто и как готовит отставку правительства Шмыгаля
|Главный скандал недели. Что известно о масках Зеленского, «Эпицентре» и прайсах Гереги
|Церковные ковидиоты и «право на ошибку». Отберут ли Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП
|Информационный коронавирус. Зачем Коломойский начал биовойну против США и Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госказначейство 29 апреля возместило 6,4 млрд грн НДС
|Объем выполненных стройработ в Украине в марте сократился на 12,8% - Госстат
|Украина в апреле сократила на 20% выплавку стали – «Укрметаллургпром»
|PGNiG: «Газпром» согласился снизить цену газа для Польши
|Рада планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май
|Украина поднялась на 26 место в международном рейтинге бюджетной прозрачности
Это интересно
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае
|Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
|Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
|Защищает ли никотин от коронавируса?
|Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
|Почему купеобразные кроссоверы стали так популярны