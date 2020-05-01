В Украине с помощью ЕБРР будут реализовывать проект по обучению аграрных менеджеров

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о реализации образовательного проекта «Совершенствование магистерской программы по агрономии на юге Украины».

Об этом сообщила пресс-служба УКАБ.

«28 апреля 2020 года между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» было подписано соглашение о выполнении проекта «Совершенствование магистерской программы по агрономии на юге Украины». Проектом предусматривается разработка новой современной образовательной программы подготовки «полевых командиров» для аграрного бизнеса Украины с глубокими профессиональными компетенциями в области агрономии и агротехнологий в условиях орошаемого земледелия и сформированными межличностными навыками, которые необходимы современному производству», - говорится в сообщении.

Как отмечается, проект будет реализован на базе агрономического и экономического факультетов Херсонского государственного аграрно-экономического университета (ХГАУ) со следующего учебного года. Программа будет основываться на принципах и методологических подходах современной магистерской программы с элементами дуального образования с учетом особенностей южного региона. Кроме образовательного компонента, акцент также будет делаться на повышении квалификации преподавателей университетов региона.

«Мы продолжаем программу финансовой поддержки реформ образовательной сферы в АПК Украины. Этот проект - важный шаг к качественным изменениям в системе аграрного образования страны и подготовке квалифицированных кадров», - заявила руководитель проектов технического сотрудничества ЕБРР в агропромышленном комплексе Алина Билан.

По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы, данный проект и его поддержка Европейским банком реконструкции и развития - это важная инвестиция времени и средств в развитие аграрного образования Украины в целом.

Ректор ХГАУ Юрий Кириллов отметил, что внедрение проекта будет способствовать развитию университета.

Инициатива по совершенствованию магистерских программ по агрономии исходила не только от университета, но и от ведущих агропроизводителей южного региона Украины, в частности, компании «Агрофьюжн», она частично будет финансировать проект и принимать участие в обучении студентов.

«Ожидания от проекта разноплановые: от удовлетворения спроса ведущих аграрных предприятий юга Украины в высококвалифицированных специалистах по агрономии и аграрному менеджменту до осуществления мечтаний студентов и их родителей о высокооплачиваемой престижной работе после получения образования в Херсонском государственном аграрно-экономическом университете», - подытожил Кириллов.