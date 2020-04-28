Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский подписал закон о рынке земли
16:01 28.04.2020 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения и позволит создать условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.
"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 31 марта 2020 года.
Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.
С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.
При этом законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель.
Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ключевым фигурантом дела о катастрофе MH17 является генерал-полковник ФСБ - Bellingcat
|Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
|Обострение на Донбассе: Как россияне срывают «нормандский формат»
|Межбанковские торги 27 апреля были не просто вялыми, а откровенно пассивными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон о рынке земли
|Экспорт изделий из древесины вырос на 8% - Гослесагентство
|Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
|Саудовская Аравия впервые купила украинскую пшеницу
|Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
|Нефть марки Brent 28 апреля вышла в плюс на 1-2%
Это интересно
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта
|Представлен роскошный семиместный минивэн Volkswagen Viloran
|Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров
|Mercedes-Benz отказался от водородного GLC. Он оказался слишком дорогим
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио