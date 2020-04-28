Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эксперты прогнозируют рост производства и экспорта подсолнечного масла
09:42 28.04.2020 |
Украина может значительно увеличить производство и экспорт подсолнечного масла в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020).
Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации "Укролияпром".
"Ожидается, что по итогам 2019/20 МГ производство подсолнечного масла достигнет рекордной отметки в 6,6 - 6,7 миллиона тонн (рост на 2-3% по сравнению с 2018/19 МГ), экспорт возрастет до 6,3-6,4 миллиона тонн (рост на 3-5%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019/20 МГ масложировая отрасль Украины продолжает наращивание производства и экспорта масел, шрота, маргариновой продукции и майонеза. В частности, в сентябре-марте производство маргарина увеличилось почти на 20% - до 159 тысяч тонн, соусов и майонезов - на 13%, до 95,5 тысячи тонн.
За первую половину сезона производство нерафинированного подсолнечного масла увеличилось на 11,7% - до 3,8 миллиона тонн, рафинированного - на 21%, до 536 тысяч тонн.
Согласно сообщению, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2019 года достиг 15,2 миллиона тонн, что на 7,7% больше, чем годом ранее. По состоянию на 1 апреля 2020 года остатки семян подсолнечника на складах составляли 6,2 миллиона тонн.
При этом урожай подсолнечника в 2020 году ожидается на 5% ниже, чем в прошлом году - на уровне 14,5-15 миллиона тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2019 году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 миллиарда долларов, а подсолнечного масла - на 4,3 миллиарда долларов. Крупнейшим импортером этих семян стала Германия (19% всех поставок), а растительного масла - Индия (30%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ключевым фигурантом дела о катастрофе MH17 является генерал-полковник ФСБ - Bellingcat
|Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
|Обострение на Донбассе: Как россияне срывают «нормандский формат»
|Межбанковские торги 27 апреля были не просто вялыми, а откровенно пассивными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон о рынке земли
|Экспорт изделий из древесины вырос на 8% - Гослесагентство
|Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
|Саудовская Аравия впервые купила украинскую пшеницу
|Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
|Нефть марки Brent 28 апреля вышла в плюс на 1-2%
Это интересно
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта
|Представлен роскошный семиместный минивэн Volkswagen Viloran
|Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров
|Mercedes-Benz отказался от водородного GLC. Он оказался слишком дорогим
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио