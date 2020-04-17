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В Украине сократилось сельхозпроизводство - больше всего в южных областях
15:27 17.04.2020 |
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте текущего года сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 0,8%, а хозяйства населения - на 3,3%.
По областям больше всего сократилось производство агропродукции в Николаевской (-8,4%), Запорожской (-7,1%), Херсонской (-6,7%) областях. При этом увеличилось производство в Донецкой (+8%), Винницкой (+6,2%), Ивано-Франковской (+3,1%) областях.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом. В частности, предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.
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