В Украине сократилось сельхозпроизводство - больше всего в южных областях

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте текущего года сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 0,8%, а хозяйства населения - на 3,3%.

По областям больше всего сократилось производство агропродукции в Николаевской (-8,4%), Запорожской (-7,1%), Херсонской (-6,7%) областях. При этом увеличилось производство в Донецкой (+8%), Винницкой (+6,2%), Ивано-Франковской (+3,1%) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом. В частности, предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.