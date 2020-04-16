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Стало известно, какие агрокультуры больше всего пострадали от заморозков в Украине
15:54 16.04.2020 |
Низкие ночные температуры, заморозки значительно ниже нуля в течение 10 дней и практически по всей территории страны в сочетании с засухой - это абсолютно аномальное явление для Украины.
Как следствие, повреждения претерпели ряд агрокультур, сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, пишет agronews.ua.
Хотя заморозки свойственны для нас, но такая продолжительность - это не нормально для украинских погодных условий, которые негативно повлияли на агрокультуры, - сообщает эксперт.
Как результат аномальных погодных условий, в отдельных районах юга и центра Украины, где ночные температуры снижались до 10-15 градусов ниже нуля, погибли значительные площади озимых. Это отдельные хозяйства, но такой факт есть. Также пострадали озимые во всех областях страны.
Проблема еще в том, что заморозками накрыло озимые, которые уже вступили в фазу выхода в трубку. Такие растения в настоящее время могут выглядеть нормально, но будущий колос уже может быть поврежден.
Также от аномальных погодных условий пострадали: озимый рапс, ячмень, земляника, цвет абрикоса. Ранних абрикосов, персиков и всех тех культур, которые были в активной фазе цветения в период заморозков, может быть очень мало в этом году.
Особенно опасная ситуация сложилась в Одесской области. Там повреждения посевов и садов составляют самый большой процент среди других регионов Украины.
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