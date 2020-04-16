Эксперты снизили прогноз урожая зерновых и масличных культур

Аналитики ProAgro Group обновили прогноз объемов производства зерна и масличных культур в Украине в 2020/21 маркетинговом году.

Из-за недостатка осадков в течение марта-апреля, эксперты прогнозируют снижение потенциальной урожайности как озимых культур, так и ранних яровых. Также на основании сведений о ходе весенне-полевых работ пересмотрены прогнозы посевных площадей под некоторыми культурами.

"Из-за недостатка влаги мы пересмотрели прогноз производства зерна в 2020/21 маркетинговом году на 2,4% по сравнению с предварительной оценкой, - рассказала корреспонденту Укринформа заместитель директора компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник, - Сейчас прогноз составляет 70,9 миллионов тонн зерна (против 75,07 тонны в прошлом году. - Ред.). Таким образом, по сравнению с предварительной оценкой мы снизили прогноз производства зерна в Украине на 1,7 миллиона тонн или на 2,39%. В частности, прогноз производства пшеницы уменьшен на 2,76% (-723,9 тысяч тонн), ячменя - на 12,05% (-1,032 миллиона тонн). Такое существенное снижение производства ячменя связано с ожидаемым сокращением посевных площадей под этой культурой - на 300 тысяч гектаров".

При этом эксперт напоминает, что "в идеале", учитывая такую увлажненность почвы, оптимальные сроки сева этой культуры уже позади. А во многих регионах только начинают сеять яровой ячмень, перед тем бросив все силы на пшеницу. При таких обстоятельствах посевы ярового ячменя, скорее всего, будут сокращать.

Зато увеличиваются площади под горохом. Поэтому прогнозы валового сбора этой культуры еще могут (положительно) измениться.

А вот производство масличных культур в этом году, вероятно, сократится с 23,86 миллионов тонн до 22,28 миллионов. Таким образом, валовой сбор зерновых и масличных культур - основы нашего аграрного экспорта - по прогнозам ПроАгро, составит 93,18 миллиона тонн.