Ночные заморозки нанесли серьезный ущерб косточковым - эксперты

Ночные заморозки во время цветения садов существенно снизили потенциал урожая черешни, абрикосов и персиков в южных и центральных регионах Украины.

Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit.

«Заморозки серьезно снизили потенциал урожая черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины. Сегодня (13 апреля 2020 года - ред.) в черешневой столице Украины - Мелитополе Запорожской области в ночное время температура воздуха опускалась до 3-4 градусов по Цельсию ниже нуля, в то время как сады черешни активно цвели», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что аналогичная ситуация наблюдалась и неделю назад, когда заморозки были еще более губительными. Но если неделю назад повредило заморозками в основном ранние сорта черешни, то сейчас ущерб был нанесен и средним и даже поздним сортам.

Специалисты Еast-fruit отмечают, что обычно заморозки в это время не такие страшные садам черешни и других косточковых фруктов, однако в этом году зима была аномальной теплой, потому сокодвижение и распускание почек началось раньше обычных сроков. Ситуация осложнялась тем, что южный регион Украины пострадал от сильной засухи, а далеко не все сады черешни выращиваются с использованием искусственного орошения. Соответственно, в тех садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, убытки были максимальными - по оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет совсем, а также снизится урожай поздних сортов.

По информации аналитиков, еще более низкие температуры наблюдались в центральных регионах Украины, где в последнее время также активно развивается выращивание косточковых. Однако здесь и цветение начинается чуть позже. Поэтому убытки для поздних сортов не были столь существенными. А вот ранние сорта, по предварительным оценкам, погибли почти полностью.

Как предупреждают эксперты Еast-fruit, вполне вероятно, что в этом году цены на черешню, абрикосы, персики и нектарины в Украине будут высокими, тем более, что стоимость логистики в последнее время резко возросла, и импортировать их будет значительно сложнее.