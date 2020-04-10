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Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ
11:42 10.04.2020 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле повысило прогноз производства пшеницы в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 171 тыс. тонн по сравнению с прогнозом в марте – до 29,171 млн тонн, тогда как экспорта оставил без изменений на уровне 20,5 млн тонн.
Согласно мартовскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз производства кукурузы в Украине улучшен на 87 тыс. тонн – до 35,887 млн тонн, экспорт без изменений – 32 млн тонн.
Минсельхоз США также повысил в апреле прогноз производства украинского ячменя на 28 тыс. тонн – 9,528 млн тонн, экспорт без изменений – 4,7 млн тонн.
USDA прогнозирует в целом рост урожая зерновых в 2019/20 МГ в Украине на 286 тыс. тонн – до 75,72 млн тонн, экспорт без изменений 57,34 млн тонн.
Как сообщалось, Украина в 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ. По состоянию на 8 апреля Украина экспортировала 47,04 млн тонн, что на 8,27 млн тонн больше показателя за аналогичную дату прошлого МГ.
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