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Украина увеличила экспорт курятины в Евросоюз почти на 20%
16:52 09.04.2020 |
Украина в январе 2020 года увеличила экспорт курятины в страны Евросоюза до 9,7 тысячи тонн, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Об этом говорится в апрельском отчете Европейской комиссии.
При этом Украина сохранила третье место среди ТОП-экспортеров курятины в ЕС, уступив Таиланду (26,4 тысячи тонн) и Бразилии (27,4 тысячи тонн).
В то же время, Украина в январе сократила импорт мяса птицы из ЕС на 26,3% - до 11,8 тыс. тонн.
Украина также занимает третье место среди крупнейший импортеров европейской курятины, уступая Гане (16,5 тысячи тонн) и Филиппинам (21,4 тысячи тонн).
Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% - до 134,26 тысячи тонн.
По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.
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