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ЕС собирается признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной европейской
15:50 09.04.2020 |
Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.
Об этом со ссылкой на текст предложения Еврокомиссии от 7 апреля сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает "Европейская правда".
"В данном документе указано, что по результатам проведения Еврокомиссией экспертизы законодательства, в Украине действуют нормы обеспечивают тот же уровень и порядок экспертизы семян, идентификации, его маркировки и контроля, как и в ЕС", - говорится в сообщении.
В частности, в предложения Еврокомиссии говорится о целесообразности признания украинского семян и решения его обращении на территории ЕС, а также о стимулировании торговли семенами между Украиной и ЕС.
Также в документе отмечается, что инвестирование европейских компаний в выращивание семян в Украине позволит диверсифицировать производственные мощности по всей Европе и уменьшит риски производства в одной климатической зоне, а признание эквивалентной системы сертификации будет способствовать поддержке постоянной поставки высококачественных семян в ЕС.
"Вопрос признания системы сертификации семян неоднократно поднимался во время встреч правительства, Минэкономики, МИД, семенного бизнеса и ассоциаций с представителями Европейского Союза, и говорилось о положительных результатах, которые были подтверждены аудитом ЕК, о чем и говорится в решении", - отметил Олег Нестеров, координатор комитетов УКАБ.
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