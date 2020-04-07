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Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров
08:33 07.04.2020 |
Европейская комиссия объявила о применении мер финансовой поддержки в адрес фермерских хозяйств и других поставщиков продовольствия с целью поддержать их в условиях финансового кризиса, вызванная коронавирусом.
Соответствующее телевизионное обращение на трех языках - английском, французском и немецком, сделала в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, полный текст обращения обнародован на мультимедийном портале ЕС.
«Борьба против коронавируса поражает все сферы европейской экономики. Один из секторов, где мы не потерпим никакого прерывания при любых условиях - это продовольственное производство. Несмотря на эти сложные времена, мы обеспечим, чтобы европейцы продолжали получать доступ к продовольствию высокого качества. Именно поэтому с начала кризиса мы приняли меры для сохранения движения товаров, включая продовольствие, на общем рынке. Для того, чтобы сезонные работники могли путешествовать в другие страны, чтобы сеять и собирать наши урожаи», - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она отметила, что в современных условиях европейские фермеры нуждаются в помощи. Именно поэтому Еврокомиссия объявила несколько мероприятий в их поддержку.
«Мы дадим фермерам больше времени для оформления представления на прямые выплаты и выплаты на развитие аграрного сектора. Вскоре мы увеличим преимущества таких выплат, чтобы дать им больше денег для оплаты собственных счетов. Мы также упростим определенные административные требования для фермеров и для национальных администраций (стран-членов). Потому что в эти дни у них есть более безотлагательные приоритеты, чем заполнять бумаги», - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она отдельно подчеркнула, что часть фонда ЕС на сельскохозяйственное развитие будет направлена на поддержку медицинских учреждений в аграрных регионах Евросоюза.
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