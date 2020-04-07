Площади под сахарной свеклой в этом году сократятся на 5%

Посевные площади под сахарной свеклой в этом году составят около 190-200 тыс. га, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НАСУ "Укрцукор".

"По прогнозам аналитического отдела НАСУ «Укрцукор», посевные площади под сахарной свеклой в текущем маркетинговом году составят около 190-200 тыс. га, что почти на 5% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Незначительное сокращение площадей в ассоциации связывают с ценой на продукцию.

"В этом году посевные площади останутся почти неизменными, возможно незначительное сокращение до 5%. Прежде всего, это обусловлено ценовой ситуацией на рынке сахара. Однако, учитывая переходящие остатки и сахар нового урожая, дефицита сладкого песка в Украине не будет», - прокомментировал аналитик НАСУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

Посевная кампания стартовала в конце марта, и по состоянию на 2 апреля уже засеяно 25,95 тыс. га сахарной свеклы, добавили в ассоциации.

«Несмотря на низкую влажность и температуру почвы, возможныt заморозки, посевные работы ведутся достаточно активно, для получения максимальной пользы для всходов. Первыми начали высевать сахарную свеклу в Хмельницкой области. Сейчас активно проводится посевная в Львовской, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях», - пояснил аналитик.

Как сообщалось, в 2019/2020 МР работало 33 сахарных завода, которые изготовили 1,48 млн тонн сахара и переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы.

В 2010 году сахарной свеклой по Украине было засеяно 502,86 тыс. га площадей. По состоянию на 2019 год площади под этой культурой сократились до 218,8 тыс. га.