Эксперты повысили для Украины прогноз урожая и экспорта зерновых

Эксперты "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) в апрельском отчете повысили прогноз урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) до 94 млн тонн с 92,6 млн тонн, а также прогноз экспорта этих культур до 57,2 млн тонн с 55,6 млн тонн, по сравнению с прогнозом за март. Об этом сообщила пресс-служба УЗА.

В частности, прогноз урожая кукурузы в апрельском отчете увеличен с 34,3 млн тонн до 36,8 млн тонн, а экспорта - с 27,5 млн тонн до 30 млн тонн.

"Таким образом, Украина в 2020/21 МГ вполне может побить собственный рекорд текущего МГ, когда было собрано 35,2 млн тонн, при экспорте около 28,5 млн тонн", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, прогноз урожая и экспорта пшеницы в будущем маркетинговом году не изменился по сравнению с мартовским отчетом и может составить 25,8 млн тонн и 18 млн тонн, соответственно. При этом отмечается, что в 2019 году Украина собрала рекордный урожай пшеницы - 28,2 млн тонн, а экспорт в 2019/2020 МГ запланирован на уровне 20,2 млн тонн.

Согласно апрельскому отчету, УЗА снизила прогноз урожая ячменя до 6,8 млн тонн с 7,96 млн тонн, а экспорт до 3,5 млн тонн с 4,5 млн тонн. Эксперты напоминают, что в текущем МГ в Украине произведено 9 млн тонн ячменя, при возможном экспорте около 4,6 млн тонн.

По данным ассоциации, в текущем маркетинговом году в Украине произведено 98 млн тонн зерновых и масличных культур, а экспорт может составить 60 млн тонн.

УЗА отмечает, что более низкий прогноз урожая зерновых и масличных на 2020 год по сравнению с текущим сезоном не меняет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн.

"В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн и расти", - говорится в сообщении профильной ассоциации.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 46,04 млн тонн по состоянию на 1 апреля.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 17,29 млн тонн, ячменя - 4,1 млн тонн, кукурузы - 21,71 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.