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Кабмин запретил экспорт гречки
21:23 02.04.2020 |
Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в четверг, 2 апреля, ввел запрет на экспорт гречки до 1 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
В частности, принятым постановлением вводится временный - до 1 июля - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). При этом установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).
В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время поддерживает диалог с производителями и ритейлерами", - отмечается в сообщении.
В Минэкономики добавили, что Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
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