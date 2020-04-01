Ограничения на импорт курятины из Украины сняли сразу несколько стран

Сразу несколько стран сняли ограничения на импорт курятины и продуктов птицеводства из Украины, введенные в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области в январе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В частности, по состоянию на 30 марта сняли ограничения по территории Украины Ирак и Сингапур; признали зонирование 25 км Объединенные Арабские Эмираты; признали зонирование, примененное компетентным органом Украины (10 км) - ЕС, Израиль, Молдова; признали регионализацию (ограничение на территорию области) - Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине - на агропредприятии в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.