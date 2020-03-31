Украина утвердила граничные объемы экспорта пшеницы на уровне 20 миллионов тонн

Украина утвердила граничные объемы экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на уровне 20,2 миллиона тонн.

Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, этот объем соответствует положениям Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортерами зерна от 3 октября 2019.

"30 марта были утверждены предельные объемы экспорта пшеницы на 2019/2020 маркетинговый год. Согласно приложению к Меморандуму, предельный объем экспорта пшеницы был согласован на уровне 20,2 миллиона тонн (всех классов)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в текущем маркетинговом году Украина планирует поставить на международные рынки 54,8 миллиона тонн зерна.

По состоянию на 30 марта экспорт украинских зерновых достиг 45,4 миллиона тонн. Из них пшеницы экспортировано 17,8 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил рекордные 75,1 миллиона тонн, что на 4 миллиона тонн больше, чем годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 миллиона тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 миллиона тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 миллиона тонн (+ 21,2%).

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.