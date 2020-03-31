Финансовые новости
- |
- 31.03.20
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина утвердила граничные объемы экспорта пшеницы на уровне 20 миллионов тонн
23:50 30.03.2020 |
Украина утвердила граничные объемы экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на уровне 20,2 миллиона тонн.
Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, этот объем соответствует положениям Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортерами зерна от 3 октября 2019.
"30 марта были утверждены предельные объемы экспорта пшеницы на 2019/2020 маркетинговый год. Согласно приложению к Меморандуму, предельный объем экспорта пшеницы был согласован на уровне 20,2 миллиона тонн (всех классов)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в текущем маркетинговом году Украина планирует поставить на международные рынки 54,8 миллиона тонн зерна.
По состоянию на 30 марта экспорт украинских зерновых достиг 45,4 миллиона тонн. Из них пшеницы экспортировано 17,8 миллиона тонн.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил рекордные 75,1 миллиона тонн, что на 4 миллиона тонн больше, чем годом ранее.
Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 миллиона тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 миллиона тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 миллиона тонн (+ 21,2%).
Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.
В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г
|Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 31 марта на укреплении доллара к мировым валютам
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
|Денежные переводы в Украину за год выросли почти на 1 млрд долларов
|Нефть 31 марта коррекционно дорожает после падения в предыдущий торговый день
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко
Это интересно
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе