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Производители хлеба фиксируют рост цен и просят ввести запрет на экспорт
13:37 27.03.2020 |
Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.
Об этом сообщается в письме Всеукраинской ассоциации пекарей и Ассоциации "Мукомолов Украины" к президенту и правительству.
"Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных факторов
увеличиваются цены на продовольственную пшеницу...за последние десять
дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на
400-500 грн/тонна. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к
росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/т.
Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на 15-20% - почти свершившийся факт", - говорится в письме.
Также сообщается, что зафиксирован рост спрос на хлеб на 30-40% от нормального сезонного уровня.
"В сложившихся обстоятельствах, мы обращаемся с просьбой помочь нам сохранить нынешний уровень ценовой политики и обезопасить потребителей от резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия.
Одним из способов это сделать мы видим введения временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий", - сообщают в ассоциациях.
Также сообщается, что производители понимают, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса.
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