Рынки продовольствия в мире хорошо обеспечены, но опасения в связи с COVID-19 растут - ФАО

Рынки продовольствия в мире в настоящее время хорошо обеспечены, но опасения по поводу нарушения их функционирования из-за распространения коронавируса растут, предупреждает генеральный директор ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Цюй Дунъюй.

Согласно пресс-релизу организации, он обратился к лидерам G20 с призывом принять меры к продолжению нормального функционирования глобальных продовольственных систем во время пандемии COVID-19.

Глава ФАО отметил, что строгая изоляция и ограничение передвижений могут нарушить производство, переработку, оптовые поставки и продажу продовольствия как на национальном, так и на международном уровне. Это может оказать "непосредственное и серьезное" воздействие на тех, чья мобильность ограничена, отметил он. "Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию", - считает он.

Цюй Дунъюй отметил, что рынки продовольствия хорошо обеспечены снабжением, но существуют растущие опасения, и необходимо принимать меры с тем, чтобы национальные рынки продовольствия и мировой рынок оставались прозрачными, стабильными и были надежным источником продовольственного снабжения.

Напомнив о глобальном кризисе продовольственных цен в 2007-2008 годах, глава ФАО заметил, что тогда неопределенность вызвала целую волну экспортных ограничений со стороны одних государств, тогда как другие стали чрезвычайно активно завозить продовольствие. Это, по его словам, привело к чрезвычайной волатильности цен и нанесло вред странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.

Цюй также предупредил, что с замедлением экономической активности из-за пандемии COVID-19 на доступности продовольствия будут отрицательно сказываться снижение уровня доходов и потеря занятости.

"Мы должны сделать все, чтобы сельскохозяйственная торговля продолжала играть свою важную роль в содействии глобальной продовольственной безопасности и улучшении питания, - подчеркнул он. - Теперь, как никогда прежде, нам нужно уменьшать неопределенность и укреплять прозрачность на рынке благодаря своевременной и надежной информации".

Как сообщалось, накануне Международный совет по птицеводству (МСП), на членов которого приходится более 95% мировой торговли продукцией птицеводства, обратился в ряд международных организаций (МЭБ, ФАО, ВТО) с письмом, в котором просит поддержать отрасль в период распространения коронавируса и способствовать тому, чтобы она могла продолжать работать и гарантировала поставки продукции потребителям. Тревога высказана, в частности, в связи с тем, что приостановка авиаперевозок может оставить птицеводство многих стран без генетического материала, поскольку инкубационные яйца и суточные цыплята закупаются за рубежом и доставляются самолетами.