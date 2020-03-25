Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro

В марте по сравнению с январем цена на свинину в живом весе выросла на 20% до 50-52 гривен.

Об этом говорится в сообщении агропромышленной компании KSG Agro (Днепропетровская область), передают Українськi Новини.

"Если в январе стоимость килограмма живой свинины составляла 40-42 гривен, то уже в марте она выросла более чем на 20% - до 50-52 гривен", - сказано в нем.

В KSG Agro отметили, что подорожание свинины связано с ростом в Украине спроса на свинину с марта.

Также на повышение цен имело влияние введение карантина из-за распространения коронавируса.

В частности карантин и санитарные ограничения привели к затруднению доставки грузов, в том числе свинины, в разные части страны.

Председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов считает, что до лета повышения цен не стоит ожидать, поскольку дальнейшее повышение ограничено покупательской способностью населения.

Как сообщали Українськi Новини, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания.