Денежный голод. Чем хороша и чем плоха Украина для аграрных инвестиций

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Бурное развитие агросектора в последнее десятилетие свидетельствует о том, что эта сфера вполне инвестиционно привлекательна. Но есть и перекосы.

Особенность украинского АПК в том, что главные инвесторы в нем - украинские же компнии-агропроизводители. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) приходят нечасто, в относительно небольших объемах и направляются обычно либо в переработку сельхозпродукции, либо в финансовый сектор (например, лизинг агротехники). А в основное агропроизводство вкладываются лишь те, кто сам пашет и сеет.

Бурный рост инвестиций в отрасль пришелся на 2013-2015 гг. - участники рынка поняли, что АПК на ближайшие годы станет основой украинской экономики, и, как видим, они не ошиблись. Практика показала, что в Украине инвестиции в аграрный сектор окупаются довольно быстро - в среднем за 3,4 года, а в растениеводстве, в сегменте таких культур, как подсолнечник, соя или кукуруза, и вовсе за полтора.

По информации ведущего научного сотрудника отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николая Кисиля, даже в условиях войны, экономической нестабильности и других негативных факторов объемы капитальных инвестиций в аграрную сферу после 2014-го значительно увеличились.

Так, в 2016 г. инвестиции выросли на 49,5%, в 2017 г. - на 30,7%, подсчитали эксперты упомянутого института. Но затем замедление роста стало более выраженным. Объем использованных капитальных инвестиций в аграрный сектор в 2018 г. (с учетом инфляции) вырос на 8,5%. Это оказался самый низкий показатель темпов прироста за последние три года (данных за 2019-й еще нет).

Бюджетные расходы на поддержку агропроизводителей сокращаются. В условиях нестабильности агрокомпании перенаправляют инвестиции в прирост оборотных активов, которые хотя и приносят быстрые выгоды, но сужают перспективы стратегического развития. Из-за повышенного уровня рисков крупные агрохолдинги выводят инвестиционные ресурсы в более безопасные для их капитала зоны, утверждает Николай Кисиль.

По данным Госстата, капитальные инвестиции в сельское хозяйство за

2018 г. составили 64,9 млрд грн. Это означает рост на 13,8% по сравнению с предыдущим годом (в 2017-м инвестиции составляли 57 млрд грн). К слову, оценка Госстата не выше оценки Института аграрной экономики, просто Госстат не учитывает фактор инфляции - оперирует абсолютными цифрами в гривнях.

Динамика капитальных инвестиций сокращается по вполне объективным причинам: львиная доля работы уже проделана, налажены технологические процессы, прошло масштабное обновление парка сельхозтехники (например, крупные агрохолдинги по большей части перешли на использование ведущих марок западной техники).

А вот перерабатывающая отрасль так и не стала тем местом, куда бы пошли инвестиции сопоставимых масштабов. Хотя сама по себе переработка нашего аграрного сырья очень даже рентабельна. Но инвестиции сюда сдерживаются повышенными рисками из-за незащищенности прав собственности в Украине. Еще одна причина - слишком часто меняющиеся правила игры, прежде всего в налоговой и нормативно-регуляционной сферах.

В 2018 г. на гривню капитальных инвестиций в производство пищевых продуктов и напитков пришлось 2,81 грн вложений в сельское хозяйство. Для сравнения: этот показатель в 2009-м составил 1 грн/грн, в 2012 - 1,4, в 2015 - 2,16, в 2017 - 2,35. Проще говоря, в условиях повышенных рисков отечественные инвесторы предпочитают короткие инвестиции: вложиться в выращивание кукурузы, получить по итогам сезона свои 10-15% чистой прибыли и вывести деньги из страны. Осмотреться, и снова инвестировать по описанной модели.

В результате в АПК Украины в расчете на 1 грн капитальных инвестиций в последние четыре года приходится 2,64 грн инвестиций в оборотные средства.

Играет свою роль и то, что ставки процентов по банковским кредитам выше рентабельности затрат по большинству инвестиционных проектов в аграрном секторе. То есть украинские банки не являются источником инвестиционного капитала для АПК.

"Сейчас мы видим резкое снижение объемов инвестиций в АПК Украины. По официальным данным, в январе-июне 2019 года они составили 23,3 млрд грн, это 83,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом доля сельского хозяйства в общем объеме капиталовложений по государству сократилась с 12,8 до 10%. Данные за второе полугодие, насколько я могу судить, покажут еще большее снижение. Но я общаюсь с участниками аграрного рынка и вижу, что на самом деле интерес они не потеряли, да и свободные средства у них есть, причем больше, чем в прошлые годы, - сказал "ДС" аналитик Европейского инвестиционного банка Герман Плотницкий. - Секрета тут никакого нет: потенциальные инвесторы находятся в ожидании открытия рынка земли.

Сейчас никто не знает ни сроков (когда будут реализовываться разные этапы этого открытия), ни правил игры, да практически ничего. Есть только многочисленные заявления высших должностных лиц, порой противоречащие друг другу, и еще более многочисленные слухи и вбросы. А это очень плохая ситуация для инвесторов. Добавим сюда полную неясность с данными земельного кадастра и получим крайне настороженное отношение к инвестициям сейчас".

Также, по словам эксперта, оказались замороженными инвестиции, которые могли сейчас делать многочисленные малые агропроизводители. Речь идет о небольших суммах, зато очень многочисленных. Причина тут опять же в неясности с тем, как, когда и на каких условиях будет открываться рынок земли. Соответственно, нет ясности и с предложениями банков - речь о возможных кредитах на покупку земли.

"Сегодня небольшой фермер просто не знает: то ли ему сберегать деньги на выкуп земельных участков, которые он арендует, то ли инвестировать в новые тракторы и удобрения, чтобы повысить урожай уже сейчас. Более того, он не знает, будет ли заниматься своим делом через год, через два. Неопределенность с рынком земли выливается в неопределенность куда более широкого плана", - резюмирует Плотницкий.