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Аграрии Украины сэкономят за два месяца «арендных каникул» 486 миллионов
15:51 19.03.2020 |
Аграрии Украины смогут сэкономить в общем около 486 млн грн за счет использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности без уплаты за аренду земли в течение 2 месяцев карантина.
О принятии соответствующего закона написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook.
«Государство освободило агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности на два месяца в связи с коронавирусом. Экономия средств для сельхозтоваропроизводителей составит 486 млн грн», - написал Высоцкий.
Как он подчеркнул, в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которому не осуществляется плата за землю в течение 2 месяцев, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут сэкономить средства в размере 486,1 млн грн за счет использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности без соответствующей платы.
По словам заместителя министра, в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновления нормативной денежной оценки. Поступления от годовой арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в 2020 году эта сумма должна составлять 1,75 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 17 марта приняла закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)».
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