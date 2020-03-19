Аграрии Украины сэкономят за два месяца «арендных каникул» 486 миллионов

Аграрии Украины смогут сэкономить в общем около 486 млн грн за счет использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности без уплаты за аренду земли в течение 2 месяцев карантина.

О принятии соответствующего закона написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook.

«Государство освободило агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности на два месяца в связи с коронавирусом. Экономия средств для сельхозтоваропроизводителей составит 486 млн грн», - написал Высоцкий.

Как он подчеркнул, в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которому не осуществляется плата за землю в течение 2 месяцев, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут сэкономить средства в размере 486,1 млн грн за счет использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности без соответствующей платы.

По словам заместителя министра, в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновления нормативной денежной оценки. Поступления от годовой арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в 2020 году эта сумма должна составлять 1,75 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 17 марта приняла закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)».