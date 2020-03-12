Украина на четверть увеличила экспорт зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ) по 11 марта 2020 года экспортировала 42,32 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 24,5% больше, чем на эту дату в предыдущем МГ.

Об этом на основании данных Государственной фискальной службы сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

С начала 2019/2020 МГ (с 1 июля 2019 года) по состоянию на 11 марта 2020 года Украина экспортировала 42,32 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 24,5% больше, чем на эту дату в 2018/2019 МГ. В том числе было экспортировано 16,83 млн тонн пшеницы (на 31,7% больше), 4,07 млн тонн ячменя (на 23,8% больше), 21 млн тонн кукурузы (на 20,9% больше).

Экспорт муки за указанный период увеличился на 42,4%, до 261,6 тыс. тонн.