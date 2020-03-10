Украина увеличила экспорт свинины почти в 5 раз

Украина в январе-феврале 2020 года экспортировала мяса птицы на 81,9 миллиона долларов, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

При этом импорт мяса птицы сократился на 35% - до 5,56 миллиона долларов с 8,56 в прошлом году.

Основными импортерами мяса птицы из Украины стали Объединенные Арабские Эмираты (20,5% всех внешних поставок), Саудовская Аравия (12,8%) и Нидерланды (11,8%).

Экспорт свинины в январе-феврале 2020 года увеличился в 4,6 раза - до 1,06 миллиона долларов с 230 тысяч долларов. При этом импорт свинины сократился в 2 раза - до 3,92 миллиона долларов.

Основными импортерами украинской свинины в январе-феврале 2020 года были ОАЭ (78,2% всех внешних поставок), Гонконг (10,9%) и Ангола (7,5%).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила рекорд по поставкам мяса птицы на международный рынок - 414 тысячи тонн на сумму 579 миллионов долларов.