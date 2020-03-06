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Цены на продукты в мире упали из-за коронавируса - FAО
15:27 06.03.2020 |
Мировые цены на продовольствие в феврале снизились впервые за четыре месяца из-за резкого падения экспортных цен на растительное масло, частично обусловлено опасением, что вспышка коронавируса (COVID-19) замедлит мировой спрос.
Об этом Укринформу сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс продовольственных цен FAO, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, в феврале в среднем на 180,5 пункта, что на 1,0 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но все же на 8,1 процента выше, чем годом ранее .
Индекс цен на растительное масло снизился на 10,3 процента с января, тогда как международные цены на пальмовое масло упали из-за увеличения производства в Малайзии, временного падения импортного спроса в Индии и беспокойства по поводу распространения COVID-19.
Индекс цен на зерновые снизился на 0,9 процента в феврале. Цены на пшеницу были ниже, что отражало хорошо обеспеченные рынки, тогда как цены на кукурузу снизились из-за уменьшения спроса со стороны сектора кормов на фоне ожиданий ослабления мировой экономики. В то же время международные цены на рис выросли. Это обусловлено сильным спросом со стороны дальневосточных и восточноафриканских покупателей.
Индекс цен на мясо снизился на 2,0 процента с января под влиянием сокращенного импорта Китаем, который повлиял на задержку погрузочно-разгрузочных грузов в портах. Убой, вызванный засухой в Новой Зеландии, оказывал дальнейшее давление на цены на мясо овец, тогда как снижение импорта из Азии повлияло на цены на мясо птицы.
Индекс цен на молочные продукты вырос на 4,6 процента из-за роста котировок цен на сыр, частично связан с сокращением производства молока в Австралии. Китай, крупнейший мировой импортер сухого молока в мире, из-за логистических вопросов резко уменьшил закупку сухомолочных порошков.
Индекс цен на сахар вырос на 4,5 процента на фоне перспектив снижения производства в Индии и Таиланде, в сочетании с высоким мировым спросом на импорт.
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