Ранний картофель в Украине может созреть уже в апреле - эксперты

Тёплая зима и высокие температуры воздуха в начале весны позволили фермерам в южных регионах Украины начать высадку картофеля в открытый грунт раньше стандартных сроков, благодаря чему ранний картофель может созреть уже в апреле.

Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

"Если высокая температура воздуха сохранится, то ранние сорта картофеля могут созреть в открытом грунте в 2020 году значительно раньше обычных многолетних сроков. Фермеры ожидают, что смогут начать уборку и реализацию картофеля в среднем на 15-20 дней раньше. То есть, возможно, уже в конце апреля на рынке появится ранний картофель украинского производства", - говорится в сообщении.

Аналитики не исключают, что цены на эту продукцию могут быть ниже по сравнению с прошлым годом, так как площади под ранним картофелем выросли.

"Конечно, это случится только в том случае, если картофель удастся вырастить и собрать, и он не пострадает существенно от заморозков", - отмечается в сообщении.

Также аналитики предупреждают украинских картофелеводов, которые сейчас имеют запасы продукции в хранилищах, о возможном снижении спроса на прошлогодний картофель.

"Если ранний картофель начнёт поступать в продажу раньше, он сможет забрать часть спроса на прошлогодний картофель, что является дополнительным негативным фактором для рынка", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля Сергея Рыбалко, оптовые цены на украинский картофель прошлогоднего урожая до весны-лета 2020 года не будут повышаться и останутся на уровне 7 гривень за килограмм.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.

По данным Государственной службы статистики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,27 миллиона тонн.