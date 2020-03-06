Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 09:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ранний картофель в Украине может созреть уже в апреле - эксперты
09:15 06.03.2020 |
Тёплая зима и высокие температуры воздуха в начале весны позволили фермерам в южных регионах Украины начать высадку картофеля в открытый грунт раньше стандартных сроков, благодаря чему ранний картофель может созреть уже в апреле.
Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit.
"Если высокая температура воздуха сохранится, то ранние сорта картофеля могут созреть в открытом грунте в 2020 году значительно раньше обычных многолетних сроков. Фермеры ожидают, что смогут начать уборку и реализацию картофеля в среднем на 15-20 дней раньше. То есть, возможно, уже в конце апреля на рынке появится ранний картофель украинского производства", - говорится в сообщении.
Аналитики не исключают, что цены на эту продукцию могут быть ниже по сравнению с прошлым годом, так как площади под ранним картофелем выросли.
"Конечно, это случится только в том случае, если картофель удастся вырастить и собрать, и он не пострадает существенно от заморозков", - отмечается в сообщении.
Также аналитики предупреждают украинских картофелеводов, которые сейчас имеют запасы продукции в хранилищах, о возможном снижении спроса на прошлогодний картофель.
"Если ранний картофель начнёт поступать в продажу раньше, он сможет забрать часть спроса на прошлогодний картофель, что является дополнительным негативным фактором для рынка", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по прогнозу вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля Сергея Рыбалко, оптовые цены на украинский картофель прошлогоднего урожая до весны-лета 2020 года не будут повышаться и останутся на уровне 7 гривень за килограмм.
Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.
По данным Государственной службы статистики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,27 миллиона тонн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
|Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку
|Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова
|Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ранний картофель в Украине может созреть уже в апреле - эксперты
|Украинский автопарк в основном пополняется подержанными авто
|Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
|В феврале поступления в сводный бюджет выросли на 10,5 миллиарда
|Кабмин создаст отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
|Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы