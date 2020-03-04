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В Украине острый дефицит молочного сырья — ассоциация
08:15 04.03.2020 |
Фактическое производство молочного сырья составляет около двух третей от показателей Госкомстата.
Об этом заявил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский во время XIII Международного молочного конгресса, сообщила пресс-служба АПМ (Ассоциации производителей молока).
"Согласно статистическим данным, производство молока в Украине составляет около 9 млн тонн, однако такого объема нет. Фактически мы имеем не более 6 млн тонн ", - сказал Чагаровский.
Также, привел он статистические данные, на 3% за прошлый год сократилась переработка молока по сравнению с 2018 годом.
Председатель Союза молочных предприятий отметил, что такого низкого количества производства, переработки и потребления молока в Украине не было в течение последнего столетия. Так, по его словам, в 1991-1995 годах Украина была на шестом месте в мире по производству молока.
Для исправления ситуации, считает Чагаровский, надо создать Национальную программу развития молочной и молокоперерабатывающей отраслей.
"Среди основных стратегических целей развития молочной отрасли до 2030 года - внесение изменений в маркетинговые стратегии через производство инновационных конкурентоспособных продуктов. Также есть необходимость модернизации перерабатывающих предприятий для увеличения энергоэффективности и повышения экологических стандартов и создания центра подготовки специалистов для отрасли", - отметил руководитель профильного союза.
Также он отметил, что для защиты внутреннего рынка, в частности необходимо объединить усилия в борьбе против фальсификатов, ввести зеркальные квоты на импорт молочных продуктов.
По мнению специалиста, чтобы остановить уменьшение производства молока и увеличение зависимости от импортных молокопродуктов, необходимо приложить производителям и переработчикам совместные усилия.
"Необходимо заключать годовые контракты между производителем и переработчиком с прогнозируемой ценой на сырье путем установления ценовых границ ... Кроме того, нужно привести базовые показатели молочного сырья к европейским нормам", - подытожил Чагаровский.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году Украина сократила производство молочной продукции на 2,3% - до 1,98 млн тонн, по сравнению с 2018 годом.
В частности, производство питьевого молока уменьшилось на 2,9% (до 969,1 тыс. тонн), сыров - на 5% (до 193,9 тыс. тонн), сливочного масла - на 15% (до 89,3 тыс. тонн ). Также за прошлый год сократилось производство сухого обезжиренного (на 10,6%, до 33,7 тыс. тонн) и сгущенного (на 2%, до 34,1 тыс. тонн) молока, казеина (на 27,5%, до 5, 3 тыс. т) и сыворотки (на 14%, до 59,9 тыс. тонн). Возросло за 2019 год производство кисломолочных продуктов (на 2,5%, до 415,3 тыс. тонн), мороженого (на 5,1%, до 156,9 тыс. тонн), а также сухого цельного молока (на 38%, до 17,8 тыс. тонн).
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