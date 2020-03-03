Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина не побьет рекорд урожая зерна в ближайшие годы, - эксперты
08:04 03.03.2020 |
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.
Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.
"Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в 2020/2021 маркетинговом году урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 млн тонн (оценка валового сбора урожая в 2019/2020 МГ - 98,3 млн тонн)", - сказано в нем.
При этом прогнозируется, что экспорт данных культур снизится на 7,2%, или на 4,3 млн тонн, до 55,6 млн тонн по сравнению с прогнозом УЗА на текущий маркетинговый год - 59,9 млн тонн.
Согласно сообщению, снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур на 2020 год объясняется уменьшением посевов зерновых и масличных культур почти на 0,5 млн га до 25 млн га по сравнению с прошлым годом и теплой погодой текущей зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.
При этом аналитики ассоциации ожидают сокращения урожая пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году до 25,8 млн тонн (в 2019/2020 м.г. - 28,2 млн тонн), снижение урожая ячменя с 9 млн тонн до 7,96 млн тонн, кукурузы - с 35,2 млн тонн до 34,3 млн тонн, подсолнечника - с 16,3 млн тонн до 14,3 млн тонн и незначительное уменьшение урожая рапса с 3,31 млн тонн до 3,15 млн тонн.
Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает увеличение сбора урожая зерновых на около 7% до около 75 млн тонн в 2019 году.
В то же время в 2019 году экспорт украинской агропродукции вырос на 19% до 22,2 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Зеленского 2.0. Топ-5 вызовов, которые помешают спасти рейтинг
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин Зеленского 2.0. Топ-5 вызовов, которые помешают спасти рейтинг
|Нефтяные цены 3 марта прибавляют более 3%, Brent на уровне $53,61 за баррель
|Уолл-стрит отворачивается от бурения на Аляске
|Правительство вводит электронный больничный с 1 апреля
|Текущий счет платежного баланса в январе был профицитным
|Суд обязал ИСД выплатить новому кредитору $350 млн
Это интересно
|Тройка Samsung Galaxy S20 растоптала конкурентов. Xiaomi Mi 10 Pro стал только пятым в новом рейтинге
|Coinbase тестирует спорную систему распознавания лиц от Clearview AI
|Xerox предпринимает попытки объединиться с HP Inc с августа прошлого года
|Киберспорт в 2020: полмиллиарда аудитории и более 1 миллиарда долларов доходов
|BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами
|Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6