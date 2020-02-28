Финансовые новости
- |
- 28.02.20
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина вошла в ТОП-3 поставщиков мяса птицы в Евросоюз
08:22 28.02.2020 |
В течение 2018 - 2019 годов Украина удерживала шестое место среди мировых производителей курятины, сохраняя при этом тенденцию к росту объемов производства.
Соответствующая информация содержится в отчете о тенденциях в торговле курятиной в 2018 - 2019 годах, размещенном на сайте Европейской комиссии.
Если в 2018 году Украина произвела около 300 тыс. тонн мяса птицы, то в 2019 году этот показатель превысил 350 тыс. тонн.
По объемам производства мяса птицы Украина уступает Бразилии, США, ЕС (с Великобританией), Китая (с Гонконгом) и Турции.
По приведенным данным, Украина занимает третье место среди главных экспортеров курятины в страны ЕС, уступая Бразилии и Таиланду.
Украина поставила в Европу 123 664 тонны мяса птицы в 2018 году и 134 262 тонны в 2019 году, то есть прирост экспорта составил 8,6%.
В то же время объем курятины, который Украина импортирует из ЕС, превышает показатели экспорта. По объемам импорта Украины находится также на третьей позиции, уступая Филиппинам и Гане.
В абсолютных цифрах Украина импортировала из ЕС 178124 тонны мяса птицы в 2018 году и 178 619 тонн в прошлом году, то есть объемы импорта выросли на 0,3%.
Как сообщал Укринформ, Европейский Союз 22 января 2020 года временно приостановил ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из-за выявленного в Винницкой области гриппа птицы. При этом яйца и яичная продукция под эти ограничения не подпадают.
В.и.о. председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко 20 февраля сообщила, что Постоянный комитет по растениям, животным, пищевым продуктам и продуктам Европейского Союза (PAFF) проголосовал за применение относительно Украины принципа зонирования при импорте украинской курятины в страны - члены ЕС. Однако это решение вступит в силу только после его официального опубликования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон
|Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского
|Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес
|«Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оператор ГТС с 1 марта запускает виртуальный реверс со Словакией
|Brent 28 февраля опустилась в цене ниже $50 за баррель
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.02.20
|Золото дешевеет 28 февраля в рамках коррекции на фоне сохранения рисков по коронавирусу
|Украина вошла в ТОП-3 поставщиков мяса птицы в Евросоюз
|Доходы госбюджета в прошлом году выросли на 7,6% - Минфин
Это интересно
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10