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Украина вошла в топ-3 стран по поставкам мяса птицы в ЕС
15:12 27.02.2020 |
Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.
Как сообщает Европейская правда, соответствующие данные размещены на сайте Еврокомиссии.
За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.
Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.
Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.
Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.
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