Украина вошла в топ-3 стран по поставкам мяса птицы в ЕС

Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.

Как сообщает Европейская правда, соответствующие данные размещены на сайте Еврокомиссии.

За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.