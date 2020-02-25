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Украина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла
13:40 25.02.2020 |
Украина
по итогам 2019 года увеличила экспорт подсолнечного масла на 4% - до 4,3 млрд долл. и подсолнечного шрота на 11% - до 975 млн долл., став крупнейшим мировым экспортером этой агропродукции.
Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).
Согласно сообщению, также Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров рапса, увеличив в прошлом году его экспорт на 27% - до 1,3 млрд долл., кукурузы (+49%, до 5,2 млрд долл.), ячменя (+4%, до 710 млн долл.), пшеницы (+22%, до 3,7 млрд долл).
Кроме того, по данным УКАБ, Украина в 2019 году стала четвертым по величине мировым экспортером ржи, хотя и сократила экспорт этой продукции на 75% - до 3,9 млн долл. Экспорт сои сократился на 16% - до 1,2 млрд грн, в связи с чем Украина опустилась на шестое место в мире по объемам экспорта этой продукции.
Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл., что почти на 20% больше, чем годом ранее.
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