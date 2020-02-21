Более 150 стран признают действенной систему контроля за качеством продуктов в Украине

На сегодня Украина экспортирует свою продукцию в более чем 150 стран мира, что свидетельствует о доверии торговых партнеров к безопасности отечественных пищевых продуктов.

Об этом в Укринформе во время публичного отчета о работе Госпродпотребслужбы в 2019 году рассказала в.и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

"Если говорить об экспорте - он всегда связан с оценкой системы. На сегодняшний день Украина может экспортировать в более чем 150 стран мира, это свидетельствует о том, что система и функционирование по направлениям работы Госпродпотребслужбы при экспорте животноводческой и растениеводческой продукции признана действенной, прозрачной и вызывает доверие со стороны торговых партнеров", - сказала Шевченко.

Она отметила, что за прошлый год в Украине было проведено 5 внешних аудитов разных стран для выхода на международные рынки - ЕС, КНР, Канады и Эфиопии.

В отчете Госпродпотребслужбы указано, что в прошлом году было согласовано 28 экспортных сертификатов, открыто в целом 98 рынков. Сейчас идет оценка системы работы Госпродпотребслужбы 65 стран.

Согласно отчету, экспорт в страны Европейского Союза осуществляют 333 украинских предприятия, из которых 153 - производители пищевых продуктов.