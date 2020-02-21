Финансовые новости
- |
- 21.02.20
- |
- 07:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Более 150 стран признают действенной систему контроля за качеством продуктов в Украине
23:15 20.02.2020 |
На сегодня Украина экспортирует свою продукцию в более чем 150 стран мира, что свидетельствует о доверии торговых партнеров к безопасности отечественных пищевых продуктов.
Об этом в Укринформе во время публичного отчета о работе Госпродпотребслужбы в 2019 году рассказала в.и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.
"Если говорить об экспорте - он всегда связан с оценкой системы. На сегодняшний день Украина может экспортировать в более чем 150 стран мира, это свидетельствует о том, что система и функционирование по направлениям работы Госпродпотребслужбы при экспорте животноводческой и растениеводческой продукции признана действенной, прозрачной и вызывает доверие со стороны торговых партнеров", - сказала Шевченко.
Она отметила, что за прошлый год в Украине было проведено 5 внешних аудитов разных стран для выхода на международные рынки - ЕС, КНР, Канады и Эфиопии.
В отчете Госпродпотребслужбы указано, что в прошлом году было согласовано 28 экспортных сертификатов, открыто в целом 98 рынков. Сейчас идет оценка системы работы Госпродпотребслужбы 65 стран.
Согласно отчету, экспорт в страны Европейского Союза осуществляют 333 украинских предприятия, из которых 153 - производители пищевых продуктов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность
|Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку
|Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника
|Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Более 150 стран признают действенной систему контроля за качеством продуктов в Украине
|Приложение «Дія» уже загрузили более 1,5 миллиона украинцев
|Энергомодернизацию перевернули с головы на ноги. Как по-новому будет финансироваться программа реновации жилья
|Импорт легковых авто в Украину в прошлом году вырос в 2,4 раза
|Нам не хватает ликвидной вторичной кривой - и это следующий этап развития рынка ОВГЗ – Буца
|У нас есть определенная гибкость, чтобы не привлекать по любой цене - правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Буца
Это интересно
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
|Список смартфонов поддерживаемых Google Stadia расширится за счёт устройств Samsung
|В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта