Доля импорта агропродукции из ЕС в Украину впервые превысила 50% - эксперт

Доля импорта аграрной продукции из Европейского Союза в Украину впервые за годы независимости превысила 50% в общем аграрном импорте.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики"(ИАЭ) Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.

"Позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину, как и ранее, удерживают страны - члены ЕС. Стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась с 2695 млн долл. в 2018 году до 3133 млн долл. в прошлом году. Доля европейских стран впервые за время независимости Украины превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51%", - сообщил Пугачев.

Пугачев отметил, что заметно меньшие объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии - 1,125 млрд долл. (18,3%), Латинской Америки - 453 млн долл. (7,4%) и Африки - 282 млн долл. (4,6%) .

Всего, по данным Госстата, в 2019 году в Украину было ввезено агропродукции на 6,1 млрд долл. Это на 11% больше, чем в 2018 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 5,5 млрд долл.

Ученый сообщил, что, начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала нам сельскохозяйственных товаров на сумму 659 млн долл., что почти на 20% превысило показатель 2018 года в 556 млн долл.

Весомую роль в отечественном аграрном импорте также играли Германия (511 млн долл.), Турция (416 млн долл.), Италия (394 млн долл.), США (275 млн долл.), Франция (269 млн долл.), Нидерланды ( 248 млн долл.), Норвегия (211 млн долл.), Испания (190 млн долл.) и Китай (168 млн долл.).

По информации Пугачева, в ТОП-10 поставщиков агропродукции в Украину, на которых пришлось чуть более 54% всего импорта, в прошлом году произошло одно изменение: Испания вытеснила Индонезию с девятой позиции.

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов: плодово-ягодная продукция (673 млн долл.); рыба и морепродукты (645 млн долл.): алкогольные и безалкогольные напитки (533 млн долл.); табачные изделия (496 млн долл .); разные пищевые продукты (440 млн долл.); семена масличных культур (340 млн долл.); какао-продукты и шоколад (327 млн ​​долл.).

Эти продукты сформировали в прошлом году 56% стоимости импорта агропродукции в Украину, подытожил Пугачев.