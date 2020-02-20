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Украина в январе увеличила экспорт продукции АПК на 14%
15:53 20.02.2020 |
Украина в январе 2020 года поставила на внешние рынки сельскохозяйственную продукцию на сумму $1,98 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.
Согласно сообщению министерства, из общего экспорта Украины доля аграрной продукции составляет 48%. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры - 48% и масличные - 23%.
"Однако мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции", - цитируется в сообщении замминистра экономики Тарас Высоцкий.
В ТОП 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период вошли Китай (10,2%), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8,0%), Турция (6,6%).
В целом за январь 2020 внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составил около $2,5 млрд, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2019 года.
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