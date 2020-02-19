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Рада рассмотрела лишь 8% поправок к “земельному” законопроекту
16:03 18.02.2020 |
Верховная Рада рассмотрела 8% поправок к законопроекту о рынке земли.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
По состоянию на 13:25 18 февраля депутаты рассмотрели 326 поправок, что составляет 8% от общего количества.
В общем, при подготовке его ко второму чтению профильный комитет получил 4018 поправок и предложений от народных депутатов.
Предполагается, что рассмотрение поправок будет продолжаться еще несколько пленарных недель. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предварительно прогнозировал, что на решение о принятии закона о рынке земли ВР может выйти ориентировочно в середине апреля.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.
Парламент 6 февраля начал рассматривать во втором чтении этот законопроект. В нем предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.
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