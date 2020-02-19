Рассмотрение «земельных» поправок займет до 3 месяцев - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами фракций, которые внесли больше всего поправок.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты ... Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента", - сказал Арахамия.

По мнению депутата, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батьківщина" является блокированием работы парламента.

"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?" - сказал Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады - один из инструментов для ускорения рассмотрения поправок, который сейчас рассматривается.

"Дополнительные пленарные дни - один из инструментов, которые могут ускорить ... Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее", - отметил Арахамия.

Как сообщал Укринформ, согласно повестке дня, Верховная Рада 18 февраля будет продолжать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Рада намерена продолжить рассмотрение проектуа закона с 217-й поправки. В общем, при подготовке его ко второму чтению профильный комитет получил 4018 поправок и предложений от народных депутатов.

Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". В знак протеста народные депутаты от фракции "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали трибуну и президиум парламента.

За первый день рассмотрения поправок к законопроекту парламентарии успели рассмотреть 184 поправки из более чем 4000. За второй депутаты рассмотрели 216 поправок к земельному законопроекту.

7 февраля председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Архамия спрогнозировал, что Рада сможет выйти на решение о принятии закона о рынке земли 16-17 апреля.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на продажу земли.

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.