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ЕС согласился частично открыть рынок для украинской курятины – посол
17:46 14.02.2020 |
Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, введенный несколько недель назад.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в ЕС Николай Точицкий.
"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины с не пораженной птичьим гриппом территории Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской комиссией, были сегодня, 14 февраля, рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee) ", - написал Точицкий.
По его словам, решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС, то есть не все страны поддержали решение. Решение еще должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.
"Это означает, что в ЕС прислушивались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины со всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами", - отметил посол.
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