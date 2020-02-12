В ГПЗКУ сообщили, когда стартуют форвардные закупки зерна

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) озвучила условия участия в Программе закупок зерна будущего урожая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

"17 февраля ГПЗКУ начинает весенний этап Программы закупки зерна будущего урожая 2020 года. Принять участие в форвардной программе могут исключительно производители, которые уже имеют опыт выращивания сельскохозяйственных культур не менее 2 лет, финансовую стабильность и надежную деловую репутацию", - отметили в корпорации.

ГПЗКУ будет закупать пшеницу, кукурузу и ячмень, цены на которые установлены на уровне предыдущего сезона - 3 000 грн/т. За тонну ржи производителям платить по 3 300 гривень.

При этом, минимальная партия закупки составит лишь 100 тонн. Корпорация также предлагает наиболее конкурентную процентную ставку на рынке - от 9,25% до 13%.

По словам руководителя коммерческого департамента ГПЗКУ Богдана Костецкого, уже в этом году компания для нужд производителей зерна увеличит до 49 количество филиалов ГПЗКУ, которые будут принимать заявки на оформление договоров. Также будет существенно расширено количество элеваторов, принимающих зерно в рамках Программы.

Костецкий подчеркнул, что новое руководство корпорации объявило режим нулевой толерантности ко всем возможным коррупционным проявлениям вокруг деятельности ГПЗКУ.

"Неприемлемыми есть даже предположение, чтобы отдельные лица пытались требовать деньги с фермеров за любые сомнительные услуги. Со всеми условиями функционирования форвардной программы производители могут ознакомиться в региональных филиалах или на официальном сайте ГПЗКУ. Для сообщения о незаконных требованиях в корпорации постоянно действует "горячая линия" по номеру 0 800 308001", - отметили в ГПЗКУ.

Как сообщалось, 4 декабря 2019 года решением Кабинета министров Украины руководителем АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" назначен Саймон Чернявский, который до этого возглавлял агрохолдинг "Мрия". За 4 года Чернявский вывел "Мрию", которая имела 1,2 млрд долл. США долга, из кризиса, после чего холдинг был передан стратегическому инвестору.