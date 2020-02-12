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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минэкономики презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году

23:02 11.02.2020 |

Новости АПК

 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году, которая разрабатывалась с учетом предложений общественности.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Сегодня презентовали модель поддержки агро в 2020. Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату", - подчеркнул министр.

По словам Милованова, в целом на государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн.

Минэкономики презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году

 

Среди направлений, по которым будет оказываться поддержка, чиновник назвал удешевление кредитов, поддержку отрасли животноводства, развитие фермерства и кооперативов, а также - поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Он сообщил, что модель государственной поддержки АПК разрабатывалась с учетом предложений общественности.

"Перед презентацией мы плодотворно поработали вместе с рынком: получили и рассмотрели более 90 предложений от 45 профильных отраслевых ассоциаций, общественных организаций и предприятий, провели 31 рабочую встречу. В 2020 год входим с прозрачной моделью действительно нужных рынку программ поддержки", - отметил министр.

По согласованной позиции власти и участников отрасли были разработаны направления, суммы, а также модель поддержки.

Так, предусматривается удешевление кредитов, всего компенсация по кредитам составит 1,2 млрд грн.

"Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на 1 субъекта в животноводстве, до 5 млн грн - на 1 субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент - 1 уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы «Доступные кредиты 5,7,9 %», - заявил министр.

Поддержка отрасли животноводства, по его словам, составит 1 млрд грн.

"Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем: введение в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1 700 дополнительных рабочих мест, производство сельскохозяйственными предприятиями молока - на 0,5% и мяса - на 0,5% (увеличение - ред.)", - сообщил Милованов.

На удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства планируется пустить 1 млрд грн.

"Выплатим то, что недовиплатили в 2019 году. По результатам ожидаем: увеличения объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников - 2 342,3 млн грн", - подчеркнул министр.

Еще 400 млн грн планируется пустить на развитие фермерства и кооперативов.

"Будем компенсировать расходы, связанные с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами (100 млн грн), давать финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам (300 млн грн). Сделаем доплату по направлениям, которые не выплачены в 2019 году", - анонсировал Милованов.

Кроме того, поддержка отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства составит также 400 млн грн.

Как сообщали в Минэкономики, в 2019 году сельскохозяйственными производителями было использовано 4,34 млрд грн государственной поддержки. В целом государственной поддержкой воспользовалось 1667 субъектов хозяйствования и 230 925 физических лиц, около 10 тыс. фермеров и 2 сельхозкооператива.

Поддержка осуществлялась по 6 отдельным направлениям: удешевление кредитов, поддержка развития фермерских хозяйств, поддержка развития садоводства, ягодоводства виноградарства и хмелеводства, предоставление кредитов фермерским хозяйствам, поддержка развития отрасли животноводства, удешевление с/х техники и оборудования. Это позволило закупить 6 262 гол. КРС, 781 гол. овец, 5 532 гол. свиней и 257 900 доз репродуктивного материала, частично возместить стоимость 49 животноводческих объектов и 61 объекта хранения и переработки зерна, заложить 3897 га плодово-ягодных насаждений, 246 га виноградников и 9 га хмельников, построить 5 холодильников с РГС емкостью 8,5 тыс. тонн, 1 объект по замораживанию плодово-ягодной продукции, купить 5 линий товарной обработки плодов, 3 механизма для гранулирования хмеля и 1 автоматизированную линию для сушки фруктов и тому подобное. Кроме того, 9 502 сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 25 065 единиц техники, 426 предприятий привлекли льготные кредиты.
По материалам: Укринформ
 

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