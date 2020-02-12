Финансовые новости
- |
- 12.02.20
- |
- 05:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минэкономики презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году
23:02 11.02.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году, которая разрабатывалась с учетом предложений общественности.
Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
"Сегодня презентовали модель поддержки агро в 2020. Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату", - подчеркнул министр.
По словам Милованова, в целом на государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн.
Среди направлений, по которым будет оказываться поддержка, чиновник назвал удешевление кредитов, поддержку отрасли животноводства, развитие фермерства и кооперативов, а также - поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.
Он сообщил, что модель государственной поддержки АПК разрабатывалась с учетом предложений общественности.
"Перед презентацией мы плодотворно поработали вместе с рынком: получили и рассмотрели более 90 предложений от 45 профильных отраслевых ассоциаций, общественных организаций и предприятий, провели 31 рабочую встречу. В 2020 год входим с прозрачной моделью действительно нужных рынку программ поддержки", - отметил министр.
По согласованной позиции власти и участников отрасли были разработаны направления, суммы, а также модель поддержки.
Так, предусматривается удешевление кредитов, всего компенсация по кредитам составит 1,2 млрд грн.
"Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на 1 субъекта в животноводстве, до 5 млн грн - на 1 субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент - 1 уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы «Доступные кредиты 5,7,9 %», - заявил министр.
Поддержка отрасли животноводства, по его словам, составит 1 млрд грн.
"Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем: введение в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1 700 дополнительных рабочих мест, производство сельскохозяйственными предприятиями молока - на 0,5% и мяса - на 0,5% (увеличение - ред.)", - сообщил Милованов.
На удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства планируется пустить 1 млрд грн.
"Выплатим то, что недовиплатили в 2019 году. По результатам ожидаем: увеличения объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников - 2 342,3 млн грн", - подчеркнул министр.
Еще 400 млн грн планируется пустить на развитие фермерства и кооперативов.
"Будем компенсировать расходы, связанные с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами (100 млн грн), давать финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам (300 млн грн). Сделаем доплату по направлениям, которые не выплачены в 2019 году", - анонсировал Милованов.
Кроме того, поддержка отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства составит также 400 млн грн.
Как сообщали в Минэкономики, в 2019 году сельскохозяйственными производителями было использовано 4,34 млрд грн государственной поддержки. В целом государственной поддержкой воспользовалось 1667 субъектов хозяйствования и 230 925 физических лиц, около 10 тыс. фермеров и 2 сельхозкооператива.
Поддержка осуществлялась по 6 отдельным направлениям: удешевление кредитов, поддержка развития фермерских хозяйств, поддержка развития садоводства, ягодоводства виноградарства и хмелеводства, предоставление кредитов фермерским хозяйствам, поддержка развития отрасли животноводства, удешевление с/х техники и оборудования. Это позволило закупить 6 262 гол. КРС, 781 гол. овец, 5 532 гол. свиней и 257 900 доз репродуктивного материала, частично возместить стоимость 49 животноводческих объектов и 61 объекта хранения и переработки зерна, заложить 3897 га плодово-ягодных насаждений, 246 га виноградников и 9 га хмельников, построить 5 холодильников с РГС емкостью 8,5 тыс. тонн, 1 объект по замораживанию плодово-ягодной продукции, купить 5 линий товарной обработки плодов, 3 механизма для гранулирования хмеля и 1 автоматизированную линию для сушки фруктов и тому подобное. Кроме того, 9 502 сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 25 065 единиц техники, 426 предприятий привлекли льготные кредиты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
|Зачем Коломойский легализует частные военные компании
|Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака
|Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и ЕС могут в следующем году принять обновленное соглашение о ЗСТ - еврокомиссар Варгеи
|Минэкономики презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году
|Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне
|В мелком опте 11 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
|Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка
|Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%
Это интересно
|44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей
|Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар
|Мошенники обновили методы социальной инженерии
|Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
|Google запретит Chrome скачивать всё подряд
|Cadillac переведет большинство моделей на электричество
|Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей