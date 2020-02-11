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Аграрии смогут получить выплаты по программам господдержки-2020 не раньше апреля
15:40 11.02.2020 |
Сельхозпроизводители смогут получить выплаты по программам государственной поддержки на 2020 год не раньше апреля текущего года.
Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
По его словам, Кабинет министров еще не утвердил программу господдержки-2020 с бюджетом 4,24 млрд грн, которую разработало министерство.
Это произойдёт в три этапа - сначала правительство должно принять постановление о распределении этих 4,24 млрд грн, после чего принять порядки распределения средств каждому отдельному направлению (сейчас министерство предлагает 5 направлений) и принять соответствующие статьи в бюджете.
"Вся процедура займёт от одного до полутора месяца. Условно говоря, имея решение на 15 февраля, мы понимаем, что аграрии смогут получить деньги с апреля", - сказал Высоцкий.
Финальную версию программы господдержки министерство намерено передать после обсуждений в комитете, 11 февраля.
Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень на садоводство и фермерство.
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