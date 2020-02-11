Аграрии негативно оценили перспективы развития в первом квартале

Государственная служба статистики по результатам обследования сельскохозяйственных предприятий проанализировала ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на первый квартал 2020 г. по сравнению с предыдущим кварталом.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Госстата.

Госстат приводит результаты опроса сельскохозяйственных предприятий в январе 2020 года, которые показали отрицательный баланс в отрасли в октябре-декабре 2019 года по большинству из направлений. В сельском хозяйстве объемы произведенной продукции уменьшились на 11% (минус 62% к соответствующему периоду 2019 года), в растениеводстве - на 14% (минус 70% к соответствующему периоду 2019 года), в животноводстве - на 4% (минус 44% к соответствующему периоду 2019 года).

В первом квартале текущего года аграрии ожидают в сельском хозяйстве уменьшение объемов производимой продукции на 31% (на 21% хуже соответствующего периода 2019 года), количества работников - на 5% (на 26% лучше соответствующего периода 2019 года). Эти процессы будут происходить на фоне роста цен на продукцию - на 17% (на 6% лучше соответствующего периода 2019 года).

В растениеводстве аграрии ожидают в первом квартале уменьшение произведенной продукции на 41% (на 26% хуже за первый квартал 2019 года), уменьшение количества работников на 5% (на 33% лучше за первый квартал 2019 года). Цены на продукцию вырастут на 21% (на 10% больше за первый квартал 2019 года).

В животноводстве в первом квартале года ожидается уменьшение произведенной продукции на 7% (на 10% хуже за первый квартал 2019 года), уменьшение количества работников на 4% (на 9% лучше за первый квартал 2019 года). Цены на продукцию вырастут на 3% (на 7% больше за первый квартал 2019 года).

В то же время, аграрии прогнозируют снижение влияния такого сдерживающего сельскохозяйственную деятельность фактора, как погодные условия.