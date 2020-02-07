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Объем аграрных расписок в 2019 году превысил 11,8 миллиарда, – Минэкономики
23:37 06.02.2020 |
Украинским аграриям в 2019 году выданы аграрные расписки на общую сумму 11,8 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Важным фактором развития аграрной отрасли, фермерского движения и бизнеса в селах является доступ к финансовым ресурсам. Аграрные расписки, которые успешно действуют в Украине с 2015 года, помогли за это время привлечь в аграрный сектор 19,5 млрд грн. В частности, в 2019 году выдано аграрных расписок на общую сумму 11,8 млрд грн", - сказано в сообщении.
"Одним из результатов нашего сотрудничества является доступен онлайн Реестр аграрных расписок, который обеспечивает прозрачность функционирования аграрных расписок. Также мы планируем обновить закон Украины "Об аграрных расписках", тем же сделав аграрные расписки еще доступнее - дешевле и быстрее в оформлении. Министерство всегда готово поддержать подобные инициативы, которые дают новые возможности для сельхозпроизводителей", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.
Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.
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