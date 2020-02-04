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Украина собрала рекордные 75 миллионов тонн зерна: Госстат подтвердил данные
08:01 04.02.2020 |
Государственная служба статистики подвердила данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
В частности, валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.
Больше всего в 2019 году аграрии собрали таких зерновых культур: пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%).
При этом валовой сбор овса составил 0,3 млн тонн (+ 0,8%), ржи - 0,3 млн тонн (-15%), гречихи - 0,1 млн тонн (-37,9%), зернобобовых - 0,7 млн тонн (-25,5%), гороха - 0,6 млн тонн (-26,2%).
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.
Ожидается, что 54 млн тонн зерновых урожая 2019 года будут экспортированы на внешние рынки.
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