Украина собрала рекордные 75 миллионов тонн зерна: Госстат подтвердил данные

Государственная служба статистики подвердила данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

В частности, валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали таких зерновых культур: пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%).

При этом валовой сбор овса составил 0,3 млн тонн (+ 0,8%), ржи - 0,3 млн тонн (-15%), гречихи - 0,1 млн тонн (-37,9%), зернобобовых - 0,7 млн тонн (-25,5%), гороха - 0,6 млн тонн (-26,2%).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Ожидается, что 54 млн тонн зерновых урожая 2019 года будут экспортированы на внешние рынки.