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Экспорт зерновых из Украины превысил 36 миллионов тонн
07:57 04.02.2020 |
Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 36,32 миллиона тонн зерна, что на 8,4 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.
Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,8 миллиона тонн, ячменя - 3,8 миллиона тонн, кукурузы - 16,1 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 223,3 тысячи тонн, что почти на 80 тысяч тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки.
В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.
Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.
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