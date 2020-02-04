Украина будет экспортировать яйца и мясо в ОАЭ

Согласовано сертификаты здоровья для экспорта яиц и яичных продуктов, а также мяса и мясопродуктов из Украины в ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали сертификаты здоровья для экспорта столовых яиц и яичных продуктов, а также мяса и мясных продуктов из Украины в Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробнее ознакомиться с сертификатами можно на официальном сайте Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".

Как сообщал Укринформ, в начале января 2020 года компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц из Украины.

Также, в прошлом году Министерство сельского хозяйства США обнародовало требования к экспорту продукции мяса (в том числе птицы) и яиц из Украины в США.

Ранее летом 2019 года было согласовано ряд ветеринарных сертификатов на экспорт мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов и других пищевых продуктов из Украины в Катар.

В течение января-ноября 2019 года Украина экспортировала яиц на 104,3 млн долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основными покупателями украинских яиц стали ОАЭ (на 24 млн долларов), Ирак (на 13,3 млн долларов) и Виргинские острова (на 9,6 млн долларов). В целом за 11 месяцев прошлого года было экспортировано 129 тыс. тонн яиц - на 32% больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.