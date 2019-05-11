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Мировые цены на продовольствие в апреле выросли до рекордного уровня - ООН
08:49 11.05.2019 |
Мировые цены на продовольствие в апреле увеличились до рекордного уровня почти за год, на что повлиял рост цен на мясо и молочную продукцию.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
"Индекс продовольственных цен FAO в среднем составил 170 пунктов в апреле, что на 1,5 процента больше, чем в марте, и все еще на 2,3 процента ниже уровня в апреле прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индекс цен на молочную продукцию в апреле вырос на 5,2 процента по сравнению с показателем в марте, продемонстрировав четвертый подряд ежемесячный рост вследствие стабильного глобального спроса на импорт в сочетании с дефицитом предложения, связанного с засушливой погодой в Океании.
В апреле также увеличился индекс цен на мясо на 3 процента, что обусловлено резким скачком мировых цен на свинину в результате роста спроса на импорт в Азии - прежде всего в Китае, где стремительное распространения африканской чумы свиней привело к резкому падению внутреннего производства. Кроме этого, укрепились цены на говядину, птицу и баранину.
Вырос индекс цен на растительные масла - на 0,9 процента. Котировки пальмового масла немного укрепилась из-за роста мирового спроса и сокращения запасов в основных странах-экспортерах, в то время как цены на соевое масло повысились в результате высокого внутреннего спроса в Соединенных Штатах как со стороны сектора по производству биодизеля, так и в продовольственных секторах.
Индекс цен на сахар в апреле также вырос на 0,8 процента. В основном из-за повышения цен на сырую нефть, поскольку рост цен на энергоносители стимулирует использование сахарного тростника в Бразилии для производства этанола - чтобы удовлетворить внутренний спрос.
В профильной организации ООН отметили, что повышение цен коснулось всех групп продовольственных товаров, которые анализируются, кроме сектора зерновых, где высокое экспортное предложение привело к снижению цен четвертый месяц подряд.
Индекс цен на зерновые снизился на 2,8 процента, главным образом вследствие роста цен на пшеницу и кукурузу, прогнозы по производству которых являются положительными, в то время как котировки риса в целом оставались стабильными.
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