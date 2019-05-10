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Китай планирует инвестировать промышленную переработку картофеля в Украине - Минагро
11:55 10.05.2019 |
Украина заинтересована в иностранных инвестициях в строительство предприятий по производству картофельного крахмала и его дальнейшего экспорта на рынки Юго-Восточной Азии.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета во время встречи с бизнес-делегацией КНР по инвестированию в строительство в Украине предприятий по производству картофельного крахмала, информирует пресс-служба Минагрополитики.
"Ввод новых мощностей позволит отечественным производителям картофеля диверсифицировать производство за счет выращивания различных видов картофеля, в том числе, для переработки на крахмал, а производителям картофельного крахмала - осваивать новые рынки сбыта", - подчеркнул Шеремета.
Он отметил, что Украина занимает 4-е место в мире по объемам валового производства картофеля, производя более 20 млн тонн ежегодно.
"Однако производство картофельного крахмала в Украине, хотя и имеет устойчивую тенденцию к росту, но не полностью обеспечивает внутренний рынок, а динамика экспорта такой продукции имеет ситуативный характер. Поэтому Минагрополитики готово поддерживать и создать «зеленую дорогу» для инвестиций наших китайских партнеров в эту отрасль», - отметил чиновник.
По его словам, до 2000 года в Украине работало 17 профильных предприятий по производству картофельного крахмала, в настоящее время осуществляют деятельность четыре предприятия, мощности которых постоянно расширяются.
«Строительство новых заводов и расширение мощностей работающих заводов по производству картофельного крахмала будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению социально-экономического уровня жизни населения и развития сельских территорий», - добавил заместитель министра.
Представители китайской стороны отметили, что украинский крахмал по своим качественным показателям полностью удовлетворяет китайский рынок, и выразили готовность инвестировать в промышленное производство крахмала в Украине.
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