Финансовые новости
- |
- 24.04.19
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара
13:46 24.04.2019 |
Россия обвиняет Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза из-за импорта сахара в свободные экономические зоны.
Об этом сообщает РБК.
Россия просит Евразийскую экономическую комиссию рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара.
Речь идет о том, чтобы лишить отдельные казахские предприятия возможности в нарушение законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) беспошлинно импортировать сахар из Украины и Европы в свободные экономические зоны по специнвестконтрактам, а затем также без пошлин поставлять его на рынок ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и безалкогольных напитков.
Этот вопрос обсудят уже премьер-министры в ходе очередного заседания Евразийского межправсовета 30 апреля.
Сахар относится к группе "чувствительных товаров", по которым страны - участницы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия) договорились принимать решения в рамках совета Евразийской экономической комиссии.
На ситуацию на сахарном рынке ЕАЭС еще в сентябре 2017 года обратил внимание российский Минсельхоз. Он предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Беларуси. Как указывал тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев, российские аграрии терпят серьезные убытки (около 70-80 млрд руб. в год) из-за того, что соседи беспошлинно ввозят из третьих стран дешевый сахар-сырец, а потом поставляют его на российский рынок "по бросовым ценам".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
|Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП
|Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева Вовк
|Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть слабо дешевеет 24 апреля на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель
|Кабмин предлагает Раде назначать председателя ФГИ по предложению премьера вместо Президента
|Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA
|Кабмин утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта
|Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков
|Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины
|Оптовые цены ДТ с утра 24 апреля выросли в среднем на 10% или 2 грн/л
Это интересно
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber