Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

Россия обвиняет Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза из-за импорта сахара в свободные экономические зоны.

Об этом сообщает РБК.

Россия просит Евразийскую экономическую комиссию рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара.

Речь идет о том, чтобы лишить отдельные казахские предприятия возможности в нарушение законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) беспошлинно импортировать сахар из Украины и Европы в свободные экономические зоны по специнвестконтрактам, а затем также без пошлин поставлять его на рынок ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Этот вопрос обсудят уже премьер-министры в ходе очередного заседания Евразийского межправсовета 30 апреля.

Сахар относится к группе "чувствительных товаров", по которым страны - участницы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия) договорились принимать решения в рамках совета Евразийской экономической комиссии.

На ситуацию на сахарном рынке ЕАЭС еще в сентябре 2017 года обратил внимание российский Минсельхоз. Он предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Беларуси. Как указывал тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев, российские аграрии терпят серьезные убытки (около 70-80 млрд руб. в год) из-за того, что соседи беспошлинно ввозят из третьих стран дешевый сахар-сырец, а потом поставляют его на российский рынок "по бросовым ценам".